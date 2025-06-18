Süleymanpaşa’da Orman Denetimi Yapıldı

KAÇAK AĞAÇ KESİMİNE KARŞI DENETİMLER

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde orman varlıklarını koruma amacıyla yürütülen kapsamlı denetimler sırasında, jandarma ekipleri ve orman muhafaza görevlileri kaçak ağaç kesimlerine karşı sahada aktif olarak görev yaptı. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’na bağlı timler, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman Muhafaza Memurlarının desteğiyle bölgedeki orman alanlarında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLERİN KAPSAMI VE YÖNTEMLERİ

Ormanların korunması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, özellikle kırsal ve riskli bölgelerde yaya devriyeleri oluşturarak sürdürüldü. Kontroller, sadece karadan değil, hava destekli şekilde de takip edildi. Ekipler, dron teknolojisi kullanarak ormanlık alanları geniş açılardan taradı ve şüpheli hareketleri tespit etmeye çalıştı. Yetkililer, bu denetimlerin yaz dönemi boyunca artırılarak devam edeceğini bildirdi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Ormanlara zarar veren her türlü yasa dışı faaliyetin ivedilikle jandarmaya veya Orman İşletme Şefliklerine bildirilmesi için vatandaşlardan da destek istendi. Yapılan açıklamada, “Ormanlarımız milli servetimizdir” ifadesi vurgulandı. Çevre duyarlılığı konusunda toplumun tüm kesimlerinin iş birliğine davet edildiği belirtildi.