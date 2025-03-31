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Süleymanpaşa’da Tarihi Eser Operasyonu

OPERASYON NETİCELERİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, 184 sikke ile 11 tarihi obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ortacami Mahallesi’nde E.U.’nun üst araması yapıldı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yapılan arama sırasında, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 tarihi obje bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmesi amacıyla Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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