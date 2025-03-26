Süleymanpaşa’da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

TRAFFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri sürekli olarak devam ediyor. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda sürekli olarak uyarılıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve GBT kontrolü yapıyor.

DENETİM AMAÇLARI

Denetimlerin temel hedefi, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının azaltılması ile halkın güvenli bir biçimde seyahat edebilmesini sağlamak. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, sürücülerin dikkatini çekiyor ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguluyor.

GELECEK DENETİMLER

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve sürücülerin kurallara uymasının, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını belirtiyor.