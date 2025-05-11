Süleymanpaşa’da Uyuşturucu Bulundu, Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI GEÇMİŞTE DEVAM EDİYOR

Süleymanpaşa ilçesinde, bir evde uyuşturucu bulundurarak gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturmalar devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı, yapılan ihbar üzerine bir evde detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Elde edilen verilere göre, gerçekleştirilen aramada miktarca uyuşturucu madde tespit edilerek ev sahibi gözaltına alınıyor.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Çerkezköy ilçesinde ise Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılan bir başka operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.D’nin evinde gerçekleştirdikleri aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunuyor. Şüpheli, bu operasyonda gözaltına alınıyor.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Süleymanpaşa ilçesinde Yavuz Mahallesi’nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada şüpheli B.A., üzerinde uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Şüpheli, durdurularak yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçiriliyor ve gözaltına alınıyor.