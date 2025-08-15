Süleymanpaşa’da Yangın 10 Ev Tahliye Edildi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Bıyıkali Mahallesi’nde bir buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, yerleşim yerlerinin tehlikeye girmesi sonucunda 10 ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

İTFAYE VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbarın ulaşmasının ardından, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangınla mücadele ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu yaklaşık 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.