Süleymanpaşa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI SÜLEYMANPAŞA’DA BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen anız yangını, ağaçlık alana sıçrayarak etkisini artırdı. Bıyıkali Mahallesi’nde, biçilmiş buğday tarlasından kaynaklanan yangının sebebi henüz netleşmedi.

BÖLGEYE HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, mahallede bulunan 10 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

ÇALIŞMALAR SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında 150 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin izlenmesi gereklidir.

