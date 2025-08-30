Süleymanpaşa’da Zafer Bayramı Kutlandı

COŞKULU KUTLAMALAR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, yoğun bir coşku ve gururla gerçekleştirildi. Etkinlikler, Süleymanpaşa sahil yolunda düzenlenen kortej yürüyüşü, dev Türk bayrağının taşınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri araçlarının geçişi ile adeta bir bayram havası yarattı. Vatandaşlar etkinliklere büyük ilgi gösterirken, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

DEV TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Törende, emniyet personeli tarafından dev Türk bayrağı taşınarak sahil yolunda dalgalandırıldı. Bu anlamlı yürüyüş, alkışlar ve marşlarla desteklendi. Emniyet ve jandarma ekipleri ile TSK’ya ait zırhlı araçların geçişi sırasında kortej alanı, bayram yerine dönerken, gösteriler milli birlik ve beraberliğin güçlü bir sembolü olarak hafızalarda yer etti.

DAHA GÜÇLÜ BİR BİRLİK

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı. Kutlamalar, milli birlik ve beraberlik mesajlarının vurgulandığı geçit töreniyle noktalandı. Etkinlikler, dostlara güven veren, düşmanlara ise gözdağı niteliğindeki güçlü bir manzara ile Tekirdağ tarihine geçti.