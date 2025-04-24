Süleymanpaşa Trafik Parkı Hizmete Açıldı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ TRAFİK PARKI HİZMETE GİRDİ

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan trafik park, 100. Yıl Mahallesi’nde faaliyete geçti. Parkın açılışı sırasında konuşan Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Parkta çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU ÇALIŞMALARI YOLDA

Ayrıca Nallar, aynı bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeni bir rekreasyon alanı çalışmalarının da kısa bir süre içinde başlayacağını belirtti. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ise projeyi hayata geçiren Nallar ve ekibine teşekkür etti. Açılış etkinliğine CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve halk katıldı.