Sultan 2. Abdülhamid’in Mektubu Teslim Edildi

SERKAN ABDÜLHAMİD’İN KUR’AN-HEDİYESİ

Sultan 2. Abdülhamid’in 137 yıl önce Filipinler’in Mindanao bölgesine gönderdiği Kur’an-ı Kerim, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Maranao diline tercüme edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubuyla Moro halkına ulaşıyor. TDV’nin yaptığı açıklamaya göre, “Hediyem Kur’an Olsun” projesi çerçevesinde, Mindanao’nun güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarına toplamda 3 bin Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi. Kur’anların takdimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mektupla, Mindanao State University (MSU) Aga Khan Müzesi’nde yapılan törende gerçekleştirildi. Sultan 2. Abdülhamid’in 1888 yılındaki Ramazanda gönderdiği Mushaf-ı Şerif, H.R. Alim Alapa tarafından hazırlanmıştı. Türkiye Diyanet Vakfı, bu Mushaf-ı Şerif’i Maranao diline tercüme ederek, Türkiye-Filipinler Dostluk Vakfı aracılığıyla Moro halkına ulaştırdı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARDIŞLIK

Sultan 2. Abdülhamid’in 137 yıl önce kaleme aldığı mektubun Maranao tercümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı mektupla teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Osmanlı Devleti’nin 34. Sultanı merhum Abdülhamid Han’ın 137 sene önce açtığı yoldan yürüyerek, muazzez kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Maranao lisanıyla hazırlanan bu mealini gönül coğrafyamızda müstesna bir yeri olan siz Morolu kardeşlerimize hediye etmenin sonsuz bahtiyarlığı içindeyim.” Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın gayretleriyle hazırlanan kıymetli hediyenin, birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını Cenabıallah’tan diledi. “Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de Müslüman Moro halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek, Kur’an-ı Kerim’in hayat rehberi olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, “Her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun.” şeklinde sona erdirdi.