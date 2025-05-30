Sultan Sazlığı’nda Yürüyüş Yolu Açıldı

SULTAN SAZLIĞI YENİLENİYOR

Türkiye’nin değerli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 600 metrelik yürüyüş yolunun yenileme çalışmaları tamamlandı. Kayseri’nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırlarında bulunan ve 2006 yılında ‘milli park’ statüsüne kavuşan Sultan Sazlığı, son zamanların en kurak dönemini geçiriyor

ÇEŞİTLİ EKOSİSTEMLERİN BİR ARADA BULUNDUĞU BİR ALAN

24 bin 357 hektar büyüklüğe sahip olan Sultan Sazlığı, hem tatlı hem de tuzlu su ekosistemlerini barındırarak nadir bir doğa alanı oluşturuyor. Ayrıca, 301 kuş türüne ev sahipliği yaparak doğal güzelliklerine dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, doğaseverler için cazip bir destinasyon haline gelen sazlıkta, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri 600 metrelik yürüyüş yolunu tekrar inşa etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu konuda yaptığı açıklamada, “Zenginlikler şehri, doğa ve tarih değerleri ile adeta dolu olan Kayseri’mizin önemli tabiat varlığından biri olan Sultan Sazlığımız her geçen gün daha fazla tanınarak ilgi görüyor. Bizler de bu değerimize sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sultan Sazlığı’nın içerisinden geçen turistik ahşap yürüyüş yolumuzun 600 metrelik kısmını kısa zamanda, günler içerisinde yeniledik. Yolun onarımlarını da gerçekleştirdik. Turistlerimize, turizme ve şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin” dedi.