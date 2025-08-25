Sultan Sazlığı Suya İhtiyaç Duyuyor

KURAKLIK TEHLİKESİ

Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığı, göçmen kuşların Avrupa ve Afrika arasındaki ana göç yolunun kesişim noktası olarak önemli bir konumda bulunuyor. Ancak, sahada yaşanan kuraklık tehlikesi, bu doğal alanı tehdit etmeye başladı. Birkaç yıl öncesine kadar kayık turlarının yapıldığı ve ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenen Sultan Sazlığı’nda, şimdi tilkiler dolaşıyor.

Sultan Sazlığı, 301 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparak ‘Kuş Cenneti’ olarak adlandırılıyor. 2020 yılında ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillenen bu bölge, geçmişte kayıklarla yapılan gezintiler ve su canlılarıyla doluyken, bugün su kaynakları kurudu. Bölgedeki işletmecilik faaliyetleri ile tanınan Doğukan Atasoy, sazlığın acilen suya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Babam 1987 yılından bu yana burada işletmecilik yapıyor. Ben de 2011 yılından beri buradayım. Sultan Sazlığı, 301 çeşit kuşun toplandığı bir merkezdir. Geçmişte buraya özellikle Hollanda, Almanya ve Rusya’dan gelen birçok ziyaretçi oluyordu. Ancak şu an kuraklık nedeniyle birkaç aydır kimse gelmiyor. Burada iki kez yangın çıktı, bu yangınların ardından kimse buraya su getirmedi. Su sıcak havalardan dolayı da kayboldu ve tamamen kurudu. Geri dönen tüm ziyaretçiler su bulamadan ayrılıyor; sadece köprünün son kısmında az bir su kalmış durumda. Kuşların yarısı göç etti, sahada hiçbir şey kalmadı. Burada ciddi bir su sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.

TURİSTLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Sultan Sazlığı’nı ziyaret eden turistler, su eksikliğinden kaynaklı hayal kırıklığı yaşıyor. Ayşe Nil Ay, “Gezdik ama hiç bir şey göremedik. Şu an kurak, kuşlar daha sonra çıkar dediler ama kesin bir şey söyleyemiyoruz. Umduğumuzu bulamadık, su yoktu, bu yüzden kuş da yoktu. Şimdi geri dönüyoruz” diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

