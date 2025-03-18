Sultan Vahdettin’in Torununa Milyonluk Hırsızlık Şoku

HIRSIZLIK İHBARI VE ÇALINAN MÜCEVHERLER

Sarıyer, Poligon Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaşayan Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade, 15 Mart’ta evinde gerçekleşen bir hırsızlık olayını polise bildirdi. Evliyazade, polise verdiği ifadede toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını açıkladı. Çalınan eşyalar arasında, “Ulviye Sultan’dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira” olduğunu belirtti. Ayrıca, çalınanlar arasında iki adet yüzük, bir adet küpe, çanta ve giyim eşyaları da bulunuyor.

HİZMETÇİ İLE PLANLANAN HIRSIZLIK

Mesude Evliyazade, hırsızlığın 4 Şubat’ta yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. İhbarın ardından polis, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hizmetçi T.Ç.’nin izne çıkarken evden topladığı eşyaları poşete koyarak ayrıldığını tespit etti. Hizmetçinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi ve T.Ç. Esenyurt’ta gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR VE GÖZALTILAR

T.Ç.’nin ifadesi sonucunda 79 parça eşya, çanta ve elbise gibi eşyalar ele geçirildi. Ayrıca 20 parça giyim ve çanta İzmir’de bulundu. T.Ç.’nin kızı S.N.Ş. (23) isimli şüphelinin, çalınan eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı da tespit edildi. S.N.Ş. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.