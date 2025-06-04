Sultan Ve Mustafa Huzurevinde Evlendi

ADANA’DA AŞK BAŞLADI

Adana’da bir huzurevinde tanışan 75 yaşındaki Sultan Semra Derse ve 65 yaşındaki Mustafa Demirbaş, düzenlenen nikah töreniyle evlilik yolunda önemli bir adım attı. Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi’nde başlayan arkadaşlıkları, zamanla derin bir aşka dönüştü. Bu güzel birlikteliklerini resmi hale getirmek isteyen çift, evlenmek için başvuruda bulundu.

NİKAH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün desteğiyle huzurevinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını, İl Müftüsü Mehmet Taşcı kıydı. Törende, şahitlik görevini Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakini Neriman Aşarsoylu üstlendi.

MUTLULUĞA ‘EVET’ DEDİLER

Nikah cüzdanını Vali Köşger’in elinden alan Sultan Semra Derse, bu anlamlı günlerinde mutluluğa adım attı. Törenden sonra çift, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde ilk danslarını etti ve keyifli bir eğlence düzenlediler. Bu olay, huzurevinde yeni bir sevginin ve mutluluğun da başlangıcını simgeliyor.