Haberler

Sultan Ve Mustafa Huzurevinde Evlendi

ADANA’DA AŞK BAŞLADI

Adana’da bir huzurevinde tanışan 75 yaşındaki Sultan Semra Derse ve 65 yaşındaki Mustafa Demirbaş, düzenlenen nikah töreniyle evlilik yolunda önemli bir adım attı. Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi’nde başlayan arkadaşlıkları, zamanla derin bir aşka dönüştü. Bu güzel birlikteliklerini resmi hale getirmek isteyen çift, evlenmek için başvuruda bulundu.

NİKAH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün desteğiyle huzurevinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını, İl Müftüsü Mehmet Taşcı kıydı. Törende, şahitlik görevini Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakini Neriman Aşarsoylu üstlendi.

MUTLULUĞA ‘EVET’ DEDİLER

Nikah cüzdanını Vali Köşger’in elinden alan Sultan Semra Derse, bu anlamlı günlerinde mutluluğa adım attı. Törenden sonra çift, huzurevi sakinleriyle birlikte müzik eşliğinde ilk danslarını etti ve keyifli bir eğlence düzenlediler. Bu olay, huzurevinde yeni bir sevginin ve mutluluğun da başlangıcını simgeliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’daki Operasyonda 2 Kişi Yakalandı

Samsun Tekkeköy'de gerçekleştirilen operasyonda 10 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ile 190 paket sigara yakalandı; iki kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintileri Var

İstanbul'da 5 Haziran'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi ilçelerde gün boyu elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.