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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Ulaşım Sorunlarını Vurguladı. İstanbul’da Trafik Sıkıntısı Artmakta. İBB Yönetimi, Ulaşım Yatırımlarını Azalttı. Metro Projeleri, İptal Edildi ve Durdu. İstanbul, Trafikte Bekleme Süresinde Birinci. Tıkanıklık, Plansızlık ve İhmalkarlık Göstergesi

ULAŞIM SORUNLARI VE İSTATİSTİKLER

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İBB Meclisi’nde İstanbul’un ulaşım sorunlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını ifade eden Tombaş, “Özellikle son 6 yılda ulaşım yatırımlarının azalması, toplu taşıma sisteminin bozulmasıyla İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünya birincisi oldu. Yanan otobüs, bozulan metrobüs haberleri artık sıradan hale geldi. Metro yatırımları hız kesti. Sultanbeyli Metrosu gibi pek çok proje hala bitirilemedi. CHP’li İBB yönetimi, metro reklamı pankartı yaptığı kadar metro hattı yapmadı” şeklinde konuştu.

ARAŞTIRMALAR VE VERİLER

Bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine de dikkat çeken Tombaş, “ABD menşeli bir araştırma şirketinin; 7 kıta 37 ülke ve 1.000 şehir üzerinde yaptığı araştırmaya göre; İstanbul, trafikte bekleme süresinde yılda 105 saatle maalesef birinci olmuştur. İstanbul gibi bir metropolde hiç trafik sıkıntısı olmaması düşünülemez fakat hiç bu kadar çileye dönüşmemişti. Avrupa menşeli bir navigasyon sistemi firmasının verilerine göre de İstanbul; trafikte bekleme süresinde, 2019 yılında Avrupa’da 6. sıradayken 2023 yılında maalesef 1. sıraya yükseldi. 2019 yılında trafikte ortalama hız 30 kilometreyken şimdi 24 kilometreye düştü” ifadelerini kullandı.

İBB YÖNETİMİ VE METRO YATIRIMLARI

Tombas, raylı sistemlerde ilerlemenin yavaşladığına dikkat çekti. “AK Parti döneminde raylı sistemler yatırımları adeta altın çağını yaşadı. İstanbul’un her iki yakasında da dev metro yatırımlarını hizmete sunduk. 2019’da görevi devrettiğimizde yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri tamamlanmış yaklaşık 650 kilometrelik raylı sistem projesini yeni yönetime devrettik” dedi. Ancak görevi devralan yönetimin bazı metro projelerini iptal ederek, birçok projeyi durma noktasına getirdiğini de sözlerine ekledi.

REKLAM YERİNE YATIRIM

Tombaş, metroların hizmetle değil reklamla gündeme geldiğini belirtti. “Raylı sistemlerin, bu yönetim döneminde en büyük ilerlemesi reklam alanında oldu. AK Parti döneminde yapımına başlanan metro inşaatları birer reklam mecrasına dönüştürüldü. Hatta eskiyen reklam afişleri defalarca yenilenmesine rağmen, metro şantiyelerinin hiçbiri zamanında bitirilemedi. CHP’li İBB yönetimi, son 6 yılda yaptığı metro reklam pankartı uzunluğunun çeyreği kadar metro hattı yapmamıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sultanbeyli başta olmak üzere milyonlarca İstanbullunun metro hizmetine kavuşmayı beklediğini dile getirdi.

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