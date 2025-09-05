Sultanbeyli Belediyesi, Kırtasiye Seti Dağıtacak

KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI SÜRECEK

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokul 1. sınıfa başlayan her öğrenciye kırtasiye seti hediye etmeyi planlıyor. Bu müjdeyi duyuran Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl başlattıkları bu uygulamanın bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Başkan Tombaş, kırtasiye setlerinin içerisinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

“Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık” diyen Başkan Ali Tombaş, kırtasiye setinin içeriğini paylaştı. Set içerisinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı bulunduğunu açıkladı. Başkan Tombaş, “Okulların açıldığı ilk gün kırtasiye setlerimizi çocuklarımıza hediye edeceğiz” dedi.

EĞİTİME DESTEK SÜRECEK

Geçen yıl başlatılan bu hizmetin gelenek haline geldiğini belirten Tombaş, “Geçen yıl 8.500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Onların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dilerim” sözlerini ekledi. Başkan Tombaş, kırtasiye setlerinin 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağı gün tüm öğrencilerin masalarında hazır olacağını sözlerine ekledi.