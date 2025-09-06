Sultanbeyli Belediyesi, Öğrencilere Kırtasiye Seti Verecek

KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİ

Sultanbeyli Belediyesi, okula yeni adım atan yaklaşık 9 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sunuyor. Yapılan açıklamada, yeni eğitim döneminde okula başlayacak öğrencilere kırtasiye setlerinin hediye edileceği belirtildi. Bu uygulama, geçtiğimiz yıl başlatılan projenin devamı olarak gelenek haline getirilecek.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Ali Tombaş, okul hayatına yeni başlayacak çocuklara ilk desteğin belediye tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti. Tombaş, “Yaklaşık 9 bin öğrencimize, defter, kalem, cetvel, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve yapıştırıcının yer aldığı kırtasiye setimizi hediye edeceğiz.” dedi. Ayrıca, geçen yıl 8 bin 500 öğrenciye de benzer setlerin dağıtıldığını aktaran Tombaş, bu yıl ilçede ilkokula başlayan öğrenci sayısının yaklaşık 9 bine ulaştığını kaydetti.