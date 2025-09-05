Sultanbeyli Belediyesi, Öğrencilere Kırtasiye Seti Veriyor

KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli Belediyesi, 1’inci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edecek. Bu güzel haberi kamuoyuyla paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl ilk kez uygulamaya aldıkları projenin bu yıl da devam edeceğini duyurdu.

SETİN İÇERİĞİ VE AMACI

Kırtasiye setinin, öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri içerdiğini vurgulayan Tombaş, “Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık” dedi. Kırtasiye setinin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı bulunduğunu belirten Tombaş, setlerin okulların açıldığı ilk gün çocuklara hediye edileceğini bildirdi.

AYRIM GÖZETMEKSİZ DAĞITIM

Geçen yıl başlatılan hizmetin gelenek haline geldiğini aktaran Tombaş, “Geçen yıl 8 bin 500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz. Onların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kırtasiye setlerinin okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrencilerin sıralarında hazır olacağını da ekledi.