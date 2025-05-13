Sultanbeyli’de Araç Çocuğa Çarptı, Öldü

TRAJİK KAZA ÖNCESİ OLAYIN GELİŞİMİ

Sultanbeyli’de, sahada oyun oynayan 4 yaşındaki bir çocuğa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gerçekleşti.

HASTANEDE TUM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybedip yere düştü. Bu esnada, sokaktan geçen bir hafif ticari araç çocuğu ezdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı ve kazaya dair soruşturma başlatıldı.