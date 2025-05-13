Sultanbeyli’de Araç Çocuğu Ezdi

FECİ KAZADA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sultanbeyli’de sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki bir çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu feci şekilde yaralandı. Olayda ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

Olayın Meydana Geldiği An

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Sultanbeyli’nin Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta gerçekleşen kaza, küçük Elif Yörük’ün yere düşmesiyle başladı. Oyun oynarken dengesini kaybeden Elif, bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç tarafından ezildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Küçük Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Elif, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun hayatı, verilen mücadelenin ardından sona erdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.