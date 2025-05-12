Sultanbeyli’de Araç Çocuk Üzerinden Geçti

TRAJEDİK KAZA HAFİF TİCARİ ARAÇLA YAŞANDI

Sultanbeyli’de meydana gelen üzücü bir olayda, hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk, yere yattığı sırada yoldan geçen ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafif ticari aracın altında kaldı.

KAZA YERİNE ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLANDI

Kaza anı, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun yerde yüz üstü yattığı sırada arka planda gelen hafif ticari aracın üzerinden geçtiği anlar net bir şekilde yer aldı. Olay, mahallede büyük bir üzüntü ve şok yarattı.