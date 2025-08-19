Haberler

Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli’de meydana gelen kazada, aşırı hızla giden bir sürücü kursuna ait sedan otomobil, minibüsle çarpıştı. Olayda toplam 10 kişi yaralanıyor. Kaza, gece saatlerinde Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi’nde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunanlar yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerini takiben ambulansta çevredeki hastanelere götürülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatılıyor.

