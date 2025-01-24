Sultanbeyli’de Atölye Yangını Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak’ta yer alan bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, 5 katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan 1000 metrekarelik tekstil atölyesinde, hâlâ belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Yangın ihbarı sonrası, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YOĞUN MÜDAHALE İLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, 52 araç ve 139 itfaiye personeli müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çevreye büyük zarar gelmeden söndürüldü ve sevindirici bir şekilde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.