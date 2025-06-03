Sultanbeyli’de Dronlu Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GÖRÜNTÜLENDİ

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen dron destekli uyuşturucu operasyonu, adeta bir film setini andıran anlara sahne oldu. Operasyon esnasında uyuşturucu maddeleri pencereden atan şüpheliler çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ SUÇ ORGANİZASYONUNU ÇÖKERTTİ

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Mayıs 2025 tarihinde Battalgazi Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen ikamete dron ile desteklenen bir operasyon yapıldı.

Polisin geldiğini fark eden şüpheliler Y.A. ve İ.H.B., evde buldukları uyuşturucu maddeleri hızla pencereden attı. Daha sonra çatıya çıkarak kaçmaya çalıştılar, fakat polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar. Evde yapılan aramalarda, 7 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, 27 Mayıs 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilerek “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklandı. Operasyon anları ise dron ile saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin uyuşturucu paketlerini pencereden atması ve çatıya kaçma çabaları, izleyenler tarafından dikkatle izlendi.