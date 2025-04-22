Sultanbeyli’de Hırsızlık Olayı Yaşandı

HIRSIZLIK OLAYI SULTANBEYLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Sultanbeyli’de bir kuyumcuya müşteri kılığında giren bir şahıs, tezgahın üzerinde bulunan yaklaşık 570 bin TL değerindeki külçe altını çaldı. Hırsızlık anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri olayın hemen ardından ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olay, 24 Mart 2025 tarihinde Sultanbeyli’nin Mehmet Akif Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Şahıs, dükkana girerek takılara bakıyormuş gibi davranırken, tezgah üzerinde bulunan 150 gram ağırlığında ve yaklaşık 570 bin TL değerindeki külçe altını aldı ve hızla dükkanın dışına çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin kimliğini belirledi. Yakalanan M.N.B. isimli şahıs, Hamidiye Mahallesi’nde polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın ayağının sargılı olduğu dikkat çekti.

EMNİYET YETKİLİLERİ İŞLEM YAPTI

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.B., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Bu süreçte polis ekipleri, hırsızlık olayının detaylarını araştırmaya devam ediyor.