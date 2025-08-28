Sultanbeyli’de İki Minibüs Çarpıştı, 9 Yaralı

İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen bir trafik kazasında, turistlerin de aralarında bulunduğu toplamda 9 kişi yaralandı. TEM Otoyolu’nun Sultanbeyli kısmında, Ankara yönüne seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs, aynı yöndeki 37 AAZ 038 plakalı minibüsle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla, minibüste sıkışan bir kişi yerinden kurtarıldı. Meydana gelen çarpışmada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere yetiştirildi.

TRAFİK AKIŞI NORMALLEŞTİ

Kaza sebebiyle otoyoldaki iki şerit kapandı. Ancak, minibüslerin çekilmesinin akabinde yol tekrar trafiğe açıldı.