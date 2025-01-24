Sultanbeyli’de İş Merkezi Yangını Kontrol Altında

YANGIN OLAYI BATTALGAZİ MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak’taki 5 katlı iş merkezinde yangın meydana geldi. Yangın, 1000 metrekarelik alanı kaplayan iş merkezinde 52 araç ve 139 itfaiye personeli ile yönetildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması önemli bir gelişme oldu.

TEKSTİL ATÖLYESİNE YANGIN MÜDAHALESİ

Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesindeki yangın 14.40 sıralarında oluştu. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından görülebiliyor. Yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemler alınmakta.