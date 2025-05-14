Sultanbeyli’de Kamyon Devrildi, Kaza Oldu

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunun sürücü kursu otomobilinin üzerine devrilmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yasin Y.’nin kullandığı 34 EH 3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi’nden Tavukçu Yolu Caddesi’ne dönerken karşı yönde bekleyen Recep K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı sürücü kursu eğitim aracının üzerine devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ GÖREVDEN ALINDI

İhbar üzerine hızlıca olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şu an itibarıyla, kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, hafriyat kamyonunun devrilmesi anlarının güvenlik kameralarıyla kaydedilmesi dikkat çekiyor.