Sultanbeyli’de Minibüs Kazasında 9 Yaralı

KAZA SONUCU 9 KİŞİ YARALANDI

Sultanbeyli’de meydana gelen kazada, iki minibüsün çarpışması sonucu toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, Ankara yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan 34 YB 3412 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüse çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay mahalline yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar yerlerinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazanın etkisiyle, TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan minibüslerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, ilgili şerit trafiğe yeniden açıldı.