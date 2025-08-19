Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultanbeyli’de meydana gelen bir trafik kazasında, servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı ve bu kazada toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı’nda gerçekleşti. 38 JN 990 plakalı otomobil, 34 LER 093 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı olan 10 kişi, otomobil ve minibüs içinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerinde, yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere taşındı.

TRAFFİK DURUMU

Kazanın etkisi nedeniyle bulvarda geçişler bir süre kontrollü olarak yapıldı. Otomobil ve minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, trafik akışı tekrar normale döndü.