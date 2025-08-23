Haberler

Sultanbeyli’de Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Sultanbeyli’de meydana gelen bir trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olay, saat 00.45 sularında Orhangazi Mahallesi’ndeki Antalya Caddesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak’tan aniden çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi ve her iki araçta bulunan yolcular araç içerisinde sıkıştı.

OLAYA MÜDAHALE

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, Antalya Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırtasiyeci Esnafı Okul Açılışını Bekliyor

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okula dönüş döneminde ailelerin kırtasiyecilerden alışveriş yapmasının önemine dikkat çekti, masrafların arttığını belirtti.
Haberler

Mersin’de Eğriçayır Balı Üretimi

Eğriçayır Yaylası'nda bu yıl kuraklık koşullarına rağmen elde edilen yüksek verim, arıcıların dünya çapında tanınan balı güvenle tüketicilere sunma çabalarını sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.