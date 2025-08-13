Sultanbeyli’de Motosiklet Gaspı Olayı Şüphelileri Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Sultanbeyli’de meydana gelen olayda, iki kişiyi darbedip motosikletlerini gasp eden 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Durum, 30 Temmuz Çarşamba günü, Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önceden tanıştıkları R.K. (32) ve Y.H. (32) isimli şahısların telefonla arandığı ve 50 bin lira para talep edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI

İstenilen parayı vermeyi kabul etmeyen iki kişi görüşmeye çağrıldı ve belirlenen adrese geldiklerinde, şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, Y.H.’ye ait motosikleti gasp ettikten sonra iki kişiyi zorla alıkoyup darp etti. Bu sırada şüphelilerden biri, mağdurlardan birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı. Olaya şahit olan şüpheliler, yaşananları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphelileri yakalamak için hemen harekete geçti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) isimli şahıslar kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, “nitelikli yağma”, “kasten yaralama”, “tehdit” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı.