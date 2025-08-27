Haberler

Sultanbeyli’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sultanbeyli’de, bilinmeyen bir nedenle bir kişi bir dükkana silahla ateş açtı. Saldırıya dükkan içindekiler de aynı şekilde silahla karşılık verdi. Olayda, şans eseri, ölen ya da yaralanan kaydedilmedi. Olay, Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Cadde üzerinden geçen bir şahıs, dükkana doğru ateş açtı.

SİLAHLI KAVGA VE KAÇIŞ

Dükkan sahipleri, yaşanan saldırıya karşılık vererek silah kullanmaya başladı. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu silahlı kavgada yaralanan ya da ölen olmadığı bildirildi. Olayın ardından ilgili şahıslar, bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekerek detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda çevredeki araçlarda çok sayıda mermi izine rastlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ekipler, olay yerini terketti. Polis, olay sırasında kafeterya sahibi ve çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürürken, kaçan şahsın yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.

