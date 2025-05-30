Sultanbeyli’de Silahlı Soygun Girişimi Yaşandı

SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNDE PANİK ANLARI

Sultanbeyli’de bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli ve silahlı bir şahıs, çalışanları silahıyla tehdit ederek soygun yapmaya çalıştı. Kuyumcudaki bir çalışan, soyguncuya sandalye fırlatarak durumu bertaraf etti. Çalışanlar, yaşadıkları bu korkunç olayı aktardı. Olay, Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İçeride müşteriler de varken, maskeli hırsız dükkana girdi, çalışanlara silahını ve elindeki poşeti doğrultarak soygun girişiminde bulundu.

MÜŞTERİLERİN PANİĞİ VE CESARETLİ TAVIRLAR

Soyguna tanık olan müşteriler büyük bir panik içinde dükkandan kaçışırken, bir kadın müşteri soğukkanlılığını koruyarak tezgah üzerindeki parasını ve yere bıraktığı market poşetlerini alarak dükkanın dışına çıktı. Altınları poşete doldurması için çalışanları tehdit eden soyguncu, bu sırada panik butonuna basan Muhammed Fevzi adlı çalışana yönelik olarak sandalye fırlatılmasının ardından panikleyerek dükkandan kaçmak zorunda kaldı.

Kuyumcu çalışanı Muhammed Sufrani, olayın detaylarını anlatarak, “Öncelikle işler yapıyorduk. Yerde bir altın parçası düşmüştü, onu almak için yanaştığımda birden içeri girdi. Müşteriler olmasına rağmen cesurca girdi. Hepsini dışarıya çağırdı ve hemen ardından bana silahını doğrultarak, ‘Doldur’ dedi. Kasadan para verir gibi yaparak kazanmak istediğim zamanı değerlendirmeye çalıştım. O sırada soyguncunun silahı ile oynaması dikkatimi çekti. Panik içerisinde abim sandalyeyi alarak cama fırlattı ve o an soyguncu kaçmaya karar verdi. Arkasından gidip bir arabanın olup olmadığını kontrol ettim fakat dışarıda kadın vardı” şeklinde konuştu.

OLAYDA KAYIP YAŞANMADI

Sufrani, kadının parasını almak üzere hemen dükkanı terk ettiğini ve kaybı olmadığını belirtti. “Kadın parayı almak üzere o kadar cesurdu ki, ‘en azından paramı alayım’ diyerek gitti. Allah’a şükür, ne biz ne de müşteriler zarar gördü. Hiçbir şey çalınmadı” dedi. Sandalyeyi fırlatan Muhammed Fevzi ise, “Bir şey almak istedim ve sandalyeyi alıp fırlattım. Hemen o zaman soyguncu kaçtı” diyerek yaşanan durumu ifade etti.