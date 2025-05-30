Sultanbeyli’de Soygunu Sandalyeyle Engelledi

SALDIRI ANLARI HIZLA GELİŞTİ

Sultanbeyli’de bir kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı bir şahıs, soygun girişiminde bulundu. Kuyumcudaki bir çalışan, soyguncuya sandalye fırlatarak durumu engelledi. İnen güvenilir bir kaynak, olayın detaylarını aktardı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen bu olay, yine birçok müşterinin tanıklığına sahne oldu. İddialara göre, dükkanda bulunan müşteriler ve çalışanlar soyguncunun girişiyle büyük bir panik yaşadı.

MÜŞTERİLER PANİK İÇİNDE KAÇTI

Soyguncu, içeri girer girmez önce silahını çalışanlara doğrulttu, ardında da elindeki poşeti göstererek altınları poşete doldurmasını istedi. Müşteriler bu durum karşısında panikleyerek dükkandan kaçıştı. Ancak, bir kadın müşteri sakinliğini koruyarak tezgah üzerindeki parasını ve yere bıraktığı market poşetlerini alarak dükkandan ayrılmayı başardı. Soyguncunun tehdidi altında bulunan çalışanlar için bu anlar oldukça gergin geçti.

KAHRAKANAK ÇALIŞANLARIN HAREKETİ

Muhammed Fevzi isimli kuyumcu çalışanı, dükkandaki panik butonuna bastıktan sonra, soyguncuya sandalye fırlatmak suretiyle karşılık verdi. “O anda işler yapıyorduk, birden içeri girdi. Müşterilere her ne olursa olsun korkmadan ‘Dışarı çıkın’ dedi, ardından bana silahını doğrulttu.” diyen Fevzi, durumu sakin bir şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirtti. Soyguncunun korku içinde kaçmasına neden olan sandalyenin, olayın seyrini değiştirdiği anlaşılıyor.

Yaşanan olay sonrasında, soyguncu panikleyip dükkandan eli boş bir şekilde kaçtı. Kuyumcu çalışanı, “Bir şey alıp atmak istedim. Bu sandalyeyi alıp fırlattım. Soyguncu da o zaman hemen kaçtı.” ifadeleriyle olayın nasıl geliştiğini açıkladı. Neyse ki olayda kimse zarar görmedi ve dükkandan herhangi bir şey çalınmadı. Müşterilerden biri cesaret göstererek parasını almayı başardı.

Olay, cesaret ve soğukkanlılık örneği gösteren çalışanlar sayesinde zararsız bir şekilde sonuçlandı.