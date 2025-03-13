Sultanbeyli’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sultanbeyli’de bir evin sera haline getirildiği ve burada büyük miktarda uyuşturucu madde üretimi yapıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda toplamda 11 kilo 232 gram uyuşturucu madde ve 115 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 15 adet kenevir fidesi, bir hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan sera malzemeleri de bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar sonrası harekete geçti. Belirlenen adreste düzenlenen operasyonda A.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalar sırasında uyuşturucu üretimiyle ilgili birçok malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirerek önemli bir başarı sağladı.