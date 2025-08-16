Haberler

Sultanbeyli İletişim Merkezi Açıldı. SİMER, 7/24 Hizmet Veriyor

İLETİŞİM MERKEZİ KURULDU

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek için Sultanbeyli İletişim Merkezi’ni (SİMER) oluşturduklarını duyurdu. SİMER, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Sultanbeyli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Uzman kadrosu, tam donanımlı teçhizatı, hızlı ve etkili çözüm ilkesiyle SİMER, 7 gün 24 saat hizmete başladı.”

ÇAĞRI MERKEZİ YENİLENDİ

Başkan Tombaş, “Çağrı merkezimizle tamamıyla yeniledik. Personel kadromuzu 2 kat artırdık. Teknik altyapımızı son modern teknolojiyle yeniledik. Mahallelere de İletişim Ofisleri açmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hem bireysel olarak hem de telefon veya dijital mecralar üzerinden bize ulaşmasını kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ TALEPLERİ ÖNEM ARZEDİYOR

Tombaş, “Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bir yanda dev projeleri halkımızla buluştururken diğer taraftan da vatandaşlarımızla olan diyaloğu, muhabbetimizi artırıyoruz. En önem verdiğimiz konuların başında hemşehrilerimizin bizden talepleri geliyor. Vatandaşımızın isteklerini önemsiyoruz. Bundan dolayı iletişim alanına SİMER ile yeni bir bakış getiriyoruz. SİMER, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimiz talep, istek, şikayet veya önerilerini gönül rahatlığıyla iletebilir” ifadelerini kullandı.

