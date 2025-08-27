Sultanbeyli’nde Silahlı Çatışma Yaşandı

ÇATIŞMA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Sultanbeyli’deki bir iş yeri üzerinde gerçekleşen silahlı saldırı sırasında, iş yeri sahibi ve yanındaki kişiler duruma silahlarla karşılık verince çatışma meydana geldi. Olay, Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi’nde, dün gece 00.00 sıralarında gerçekleşti. Caddeye araçla gelen bir kişi iş yerine ateş açtı. İçeride bulunan iş yeri sahibi Ş.E. (27) ve yanındaki Ö.Y.D. (29) ile İ.Y. (26) ateşe karşılık vererek karşılık verdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde, yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kurşunlanan iş yerinde bulunan Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y.’yi gözaltına aldı. İlgili ekipler, iş yerinde yapılan incelemede 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Ö. (25) olduğunu tespit etti. Kısa bir süre sonra yakalanan E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY ANINI KAYDEDEN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan çatışma, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine ateş eden E.Ö.’nün kaçmaya çalışırken anları yer alıyor.