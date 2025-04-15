Sultanbeyli Su Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Sultanbeyli’de su kesintisi hakkında bilgiler açıklandı. İstanbullular, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorgusunu yapmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan tarihinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri kamuoyuna duyurdu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Mecidiyeköy bulunuyor. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

KESİNTİ TARİHLERİ

Kesinti 15 Nisan 2025 tarihinde saat 09:32’de başlayacak ve tahmini olarak saat 19:00’da sona erecek. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.