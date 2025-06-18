Sultanbeyli Su Kesintisi Duyuruldu

SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Sultanbeyli’de yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 18 Haziran günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintileri gerçekleşeceği belirtildi. Bu bağlamda, vatandaşlar “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Adil Mahallesi de bulunuyor. Arıza açıklamasına göre, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 300 mm çaplı şebeke hattında sorun oluştu. Bu durum 18 Haziran 2025 tarihinde saat 10:51’de başlayacak ve tahmini olarak 19 Haziran 2025 tarihinde saat 00:00’da sona erecek.

Daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin ALO 185 hattına başvurmaları öneriliyor.