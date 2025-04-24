Sultandağı Kampı 125 Gençle Gerçekleşti

GENÇLİK KAMPI UNUTULMAZ DENEYİMLER SUNDU

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen Sultandağı Gençlik Kampı, Antalya, Kütahya, Eskişehir ve Karaman illerinden gelen 125 genci bir araya getirerek oldukça etkileyici bir deneyim sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun katılım gösterdiği kampta, gençler eğlenceli anların yanı sıra öğretici etkinliklerle de dolu bir program geçirdi.

ETKİNLİKLER DOLU DOLU GEÇTİ

Kamp programı süresince gençler, bisiklet sürüşü, voleybol, satranç, halk oyunları, yüzme ve zipline gibi spor aktivitelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de görev aldılar. Bu süreç, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesine, takım çalışmasına uyum sağlamasına ve yeni arkadaşlıklar kurmasına yardımcı oldu. İl Müdürü Kasapoğlu, gençlerle bir araya gelerek, “Gençlerin enerjisinden ve etkinliklere olan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz” diye değerlendirmelerde bulundu.