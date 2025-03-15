Sultandağı’nda Sağlık Çalışanlarına İftar Programı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR ARAYA GELDİ

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi. Sultandağı Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık çalışanları ve aileleri bir sofrada buluşarak iftar yaptı.

DAYANIŞMA VURGUSU YAPILDI

İlçe Sağlık Müdürü Veysel Muzaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların hekimlerin dayanışmasını artırdığını belirtti. Muzaç, “Sağlık çalışanı olmak fedakarlık gerektiren bir meslek ve sağlıkçıların kıymetli aileleri bu fedakarlığa en güzel şekilde destek olarak, bizlerin vatana, devlete, millete en güzel şekilde hizmet etmemizi sağlıyor. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.