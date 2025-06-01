Sultangazi Barajında Boğulma Olayı

BOĞULMA OLAYI

Sultangazi’de serinlemek amacıyla baraj gölüne giren bir kişi boğuldu. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Alibey Barajı’na yeğeni ile giden 65 yaşındaki İsmail Deliduman, bir müddet sonra suya girdi. Deliduman’ın gözden kaybolması üzerine yeğeni durumu polise bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Polis, sağlık ve itfaiye su altı arama ekipleri, ihbarın ardından olay yerine yönlendirildi. Ekipler, İsmail Deliduman’ın cansız bedenini bulmak için yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan aramalar neticesinde Deliduman’ın cesedi sudan çıkarıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

İsmail Deliduman’ın cenazesi, yapılacak olan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.