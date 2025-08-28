Haberler

Sultangazi Belediyesi, 696 Öğrenci Kazandı

EĞİTİMDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Sultangazi Belediyesi, Eğitime Destek Akademisi’nde (SEDA) eğitim alan 696 öğrencinin üniversitelere yerleştiğini açıkladı. 36 öğrenci tıp fakültesine, 2 öğrenci pilotaj programına, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültelerine yerleşti. Toplamda yerleştirilen öğrenci sayısı, Seda’nın sağladığı eğitim desteği ile artış gösterdi.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ

Boğaziçi, Koç, Sabancı, İTÜ, ODTÜ, Galatasaray ve YTÜ gibi prestijli üniversitelere 57 öğrenci yerleşti. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin dağılımı şu şekilde oldu: 22 hukuk fakültesi, 12 psikoloji, 181 mimarlık ve mühendislik, 36 eğitim fakültesi, 16 yönetim bilişim sistemleri, 53 ebe ve hemşirelik, kalan 312 öğrenci ise diğer bölümlere kabul edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu başarılarla ilgili şunları söyledi: “Hep SEDA’mız bizim ilçemizin gözbebeği kurumu diye söylüyoruz. Aldığı başarılara her yıl yenisini eklerken, gerçekten verdiği eğitimin kalitesiyle de dikkat çekiyor. YKS sonuçlarıyla birlikte 696 öğrencimiz güzel bölümlere yerleşti.” Dursun, “Türkiye’nin en iyi üniversitelerine 57 öğrencimizi yerleştirmeyi başardık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, belediyenin üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşıladığını da belirtti ve gençler için yapılan tüm çalışmalara dikkat çekti.

