Sultangazi Belediyesi Malatya Festivali’ni başlattı

6’NCI GELENEKSEL MALATYA YÖRESEL ÜRÜN GÜNLERİ FESTİVALİ BAŞLADI

Sultangazi Belediyesi, 6’ncı Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Festivali’ni bugün başlattı. Hafta sonuna kadar sürecek etkinlik, Sultangazi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Festivalde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye adı altında yürüttüğü bir süreç var. Esasında Sultangazi bu sürecin en önemli örneklerinden birisi” dedi.

KATILIMCI PROTOKOL VE TATLILAR

Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlenen bu etkinlik, Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu’nun iş birliğiyle yapıldı. Festivale Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri ve birçok davetli katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve etkinlik alanında yaklaşık bin 500 katılımcıya Akçadağ etli pilavı ikram edildi.

KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İÇİN ÇABALAR

Dursun, festivalde yaptığı konuşmasında, “Sultangazi’de bu birlik ve beraberlik bizim için çok önemli” ifadesini kullandı. Sultangazi’nin, Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerin yoğun yaşadığı, Orta Anadolu ve Karadenizli kardeşler ile huzur içerisinde bir arada bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti. “Biz bu süreci Sultangazi olarak destekliyoruz” diyen Dursun, Eylül ayının coşkuyla başladığını ve komşularına güçlü programlar sunduklarını dile getirdi.

“ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ YAŞATMALIYIZ”

Dursun, “İstanbul’da yaşıyoruz ama kökümüzden kopmadan, medeniyet değerlerimizi yitirmeden burada yaşamaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu. Malatya ile başlayan etkinliklerin Sivas ile devam edeceğini belirten Dursun, “Kasım ayının 15’ine kadar her hafta sonu bir memleketin örf, adetlerini burada yaşatmak için çaba içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkür eden Dursun, “Sultangazi hep güzel, bundan sonra çok daha güzel olacak inşallah” dedi.