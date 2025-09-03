Sultangazi Belediyesi, Öğrencilere Çanta Hediye Etti

ÖĞRENCİLERE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlangıcı vesilesiyle ilçedeki birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti hediye etti. Dağıtım programı, Esentepe Mahallesi’ndeki Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Programa Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı. Dursun, program süresince okul sınıflarını dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Programda bir konuşma yapan Dursun, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren eğitim verilmesinin önemine dikkat çeken Dursun, “Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Sultangazi’de geleneksel hale getirdiğimiz birinci sınıf öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini teslim ettik. Bu yıl Sultangazi genelinde verdiğimiz 15 bin çanta ile birlikte, toplamda şu ana kadar dağıttığımız çanta sayısı 45 bini geçti. Miniklerimizi mutlu ederken ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa azaltıyoruz.” şeklinde konuştu.

EĞİTİME DESTEK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Dursun, ilçedeki eğitim hizmetlerinin önemli bir bölümünün Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Bu akademi aracılığıyla ücretsiz dershane hizmeti sunduklarını vurgulayarak, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Sultangazi’de yıllık ortalama 3 bin 700 öğrencimiz bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor. Bu bir belediyecilik başarısıdır.” dedi.

DAĞITILAN SETTE BULUNAN MALZEMELER

Öğrencilere hediye edilen çanta setleri, beslenme çantası, abaküs, kalemtıraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kalem, cetvel ve kalemlik gibi temel kırtasiye malzemelerini içeriyor. Bu hediyeler sayesinde çocukların eğitimi desteklenmiş oluyor.