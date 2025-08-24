Sultangazi Belediyesi, Uluslararası Güreş Turnuvası Düzenledi

SPORUN KALBİ SULTANGAZİ’DE ATTI

Sultangazi Belediyesi, 12 farklı ülkeden 1000 sporcuyu bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri’, Cumhuriyet tarihinin İstanbul’da düzenlenen ilk karakucak güreşi olma özelliğini taşıdı. İstanbullular etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DOLU BİR TURNUVA

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İtalya, Makedonya, Kırgızistan, KKTC, Moğolistan, Moldova ve Rusya’nın sporcularının katıldığı bu büyük organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Davul ve zurna seslerinin yükseldiği alanda heyecan doruktaydı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur ve birçok sporcu yanı sıra vatandaşlar katıldı.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Turnuvada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletmek istiyorum. Belediye Başkanımızı ve ekibini böyle güzel bir organizasyonu bizlerle buluşturduğu için tebrik ediyorum. Bu yıl aile yılı. Ne güzel ki buraya baktığımızda da genç sporcularımızın anne ve babalarıyla geldiğini görüyorum. Her aile çocuğunun kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ister. Bunun yolu da spordan geçiyor. Sportif faaliyetleri destekleyen ve ilçede bu konuda güçlü çalışma yürüten Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’u yürekten kutluyorum” şeklinde ifadeleriyle sporun önemini vurguladı.

GELENEKSEL SPORLARIN YAŞATILMASI

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Geleneksel sporlarımızı yaşatmaya ve yeni nesillerimize de aşılamak için durmadan çalışıyoruz. Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Karakucak Güreş Turnuvası ilk defa İstanbul’da gerçekleşiyor. Böyle güzel bir organizasyonu düzenlemek, sporcularımızı ağırlamak bizim için mutluluk verici. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu biliyoruz. Aldığımız emanetin hakkını vermek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. İlçemizde daha nice ilklere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gün boyu süren müsabakalar akşam saatlerinde sona erdi. Turnuvanın ilk güreş ağası Emre Güngör oldu. Yarışma sonuçlarına göre; 18 puanla Rusya üçüncü, 40 puanla İran ikinci ve 175 puanla Türkiye birinci oldu. Müsabakalarda başpehlivanlık unvanını kazanan Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Salim Ercan, altın kemer kazanmayı başardı. Sporcuların ödülleri Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur tarafından takdim edildi. Sporcular ödülleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.