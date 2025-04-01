Sultangazi’de Aile Faciası: 3 Ölü

SULTANGAZİ’DE YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

Sultangazi’de yaşanan trajik olayda, 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi 67 yaşındaki Hatice Kırbaş ve 46 yaşındaki kızı Zeliha Kırbaş’ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Cebeci Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Hayrettin Kırbaş’ın psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor.

TARTIŞMA SONRASI GELEN FELAKET

Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Kırbaş, öncelikle eşi Hatice ile tartıştı. Tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğini alarak önce eşine, ardından da kızı Zeliha’ya ateş açtı. Beraberinde silah seslerini duyan komşuları polise haber verdi.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleriyle girdi. Ekipler, evdeki üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üç kişinin cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.