Sultangazi’de Aile İçerisinde Tartışma Yaşandı. Abdullah Azat Kınay Annesini Vurarak Öldürdü. Olay Sonrası Kınay Tutuklandı

SULTANGAZİ’DE CINAYETLE SONLANAN AİLE TARTIŞMASI

Sultangazi’de bir aile içinde çıkan sözlü tartışma, cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, annesi 45 yaşındaki Çiğdem Kınay’ı tartışma sırasında başından vurup öldürdü. Annenin yaşamını yitirdiği olayın ardından cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, Azat Kınay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün gece saat 00.05 sıralarında Sultangazi ilçesindeki Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

İddiaya göre, dairelerinde yaşayan Çiğdem Kınay ile oğlu Abdullah Azat Kınay arasında çıkan tartışma büyüyünce Azat Kınay, annesine silahla ateş açtı. Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu olay yerinden kaçtı. Apartmanın sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Çiğdem Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve polis ekipleri evde detaylı araştırma yaptı. İnceleme sonrasında Çiğdem Kınay’ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak amacıyla polis büyük bir çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleriyle birlikte yürüttükleri operasyonda Azat Kınay’ın Sakarya’de olduğunu keşfetti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla, Kınay 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN SİLAH

Abdullah Azat Kınay’ın daha önce işlediği suçlardan kaydı bulunduğu ve yaralama suçundan cezaevine girdiği biliniyor. Şüphelinin cezaevine girmeden önce annesinin evdeki silahı gizlediği, cezaevinden çıktıktan sonra annesinden sürekli silahını istediği iddia ediliyor. Kınay ifade verirken, olay sırasında annesinin elindeki silahı gördüğünü, bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın büyüdüğünü ve tabancayı almak isterken yaşanan arbede sonucu silahın ateş aldığını belirtti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Abdullah Azat Kınay, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.