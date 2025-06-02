Sultangazİ’de Alkol Etkisiyle Sızan Adam

SULTANGAZİ’DE İLGİ ÇEKEN OLAY

Sultangazi’de gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Alkolün etkisiyle kaldırımda sızdıkları iddia edilen bir kişi, bir başka kişi tarafından uyandırılmaya çalışıldı. Olayın detayları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KALDIRIMDA SIZAN ADAM

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu düşünülen bir adam, kaldırımdaki merdivenlerde yatarak uykuya daldı. Bu sırada caddeden geçen bir kişi, hareketsiz yatan adamın üzerine plastik duba fırlatarak onu uyandırmak istedi.

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Ancak adamın uyandırılması çabaları sonuçsuz kaldı. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişilerin sesini duyan adam, bu durumu fark ederek olay yerinden uzaklaştı.