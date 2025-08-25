Sultangazi’de Annesini Vuran Şüpheli Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

Sultangazi’de annesini silahla vurarak öldüren şüpheli, olayın ardından kaçtı. Yunus Emre Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın en üst katında, Azad K. (20) ve annesi Çiğdem K. (45) arasında bilinmeyen bir sebep dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Azad K, annesini tabanca ile vurdu ve olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık çalışanları eve girdi. Yapılan kontrolde, anne Çiğdem K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Çiğdem K’nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI

Kaçan Azad K’nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelinin izine ulaşmak için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.